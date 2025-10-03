Бывший украинский чемпион в интервью ютуб-каналу "норм-подкаст" искренне рассказал, что никогда не мечтал стать боксером. Владимир Кличко неожиданно удивил таким заявлением, учитывая его славу и достижения на боксерском ринге, пишет 24 Канал.
Стоит внимания Потенциальные реванши: с кем может встретиться Кличко на пути к рекорду Формана
Для чего Кличко стал боксером?
Кличко-младший признался, зачем начал боксерскую карьеру.
Я не хотел становиться боксером. У меня впечатление, что это не был мой спорт. Бокс я использовал, как инструмент для путешествия. Я всегда мечтал путешествовать по миру,
– заявил Владимир Кличко.
Ранее Владимир Кличко в комментарии The Ring рассказал, кто был для него самым сильным соперником.
"Не существует человека, который сделал себя сам. Это ложь, если кто-то говорит: Я сам себя сделал. Это неправда, потому что тебя создали двое – твои отец и мать. Поэтому давайте начнем с этого как с основы. И если ты хочешь достичь чего-то в жизни, тебе нужны союзники. Иногда даже твои соперники могут стать твоими союзниками. И именно это я имею в виду под конкуренцией", – сказал Кличко-младший.
Главное о карьере Владимира Кличко?
- Владимир Кличко дебютировал на профи-ринге в 1996-м году. С тех пор провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 – нокаутом) и потерпел 5 поражений.
- Последний раз дрался в апреле 2017-го, когда проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде Энтони Джошуа. Кличко-младший рассказал, почему отказался от реванша против Эй Джея и попрощался с профессиональным боксом.
- Это поражение стало вторым подряд для украинца. До этого Владимир проиграл другому британцу Тайсону Фьюри.
- Кличко стукнуло уже 49 лет, но он стремится вернуться в ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет. Однако пока Владимир не спешит камбечить в ринг из-за войны в Украине против России.