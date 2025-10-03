Бывший украинский чемпион в интервью ютуб-каналу "норм-подкаст" искренне рассказал, что никогда не мечтал стать боксером. Владимир Кличко неожиданно удивил таким заявлением, учитывая его славу и достижения на боксерском ринге, пишет 24 Канал.

Для чего Кличко стал боксером?

Кличко-младший признался, зачем начал боксерскую карьеру.

Я не хотел становиться боксером. У меня впечатление, что это не был мой спорт. Бокс я использовал, как инструмент для путешествия. Я всегда мечтал путешествовать по миру,

– заявил Владимир Кличко.

"Не существует человека, который сделал себя сам. Это ложь, если кто-то говорит: Я сам себя сделал. Это неправда, потому что тебя создали двое – твои отец и мать. Поэтому давайте начнем с этого как с основы. И если ты хочешь достичь чего-то в жизни, тебе нужны союзники. Иногда даже твои соперники могут стать твоими союзниками. И именно это я имею в виду под конкуренцией", – сказал Кличко-младший.

