Уже довольно давно Владимир Кличко сообщил о своем стремлении возобновить профессиональную карьеру. Украинец живет не только надеждой о мире в Украине, но и желанием побить рекорд Джорджа Формана, информирует 24 Канал.

Стоит прочитать Побеждал Зеленского и скрывает настоящее имя: что известно о Мозесе Итауму

Что известно о рекорде Формана?

Джордж Форман в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в истории тяжелого веса. 5 ноября 1994 года американский боксер вышел в ринг против земляка Майкла Мурера. Поединок не длился все регламентированные 12 раундов. Уже в 10-й трехминутке Форман оформил досрочную победу над Мурером, получив чемпионские титулы по версиям WBA и IBF.

Кличко-младший теперь хочет побить рекорд легенды, который, к сожалению, отошел в мир иной 21 марта 2025 года. Однако Владимир не спешит с камбэком. Легендарный экс-боксер заверил, что сейчас для него на первом месте не восстановление карьеры, а помощь Украине в войне над Россией.

Несмотря на это в СМИ не забывают о желании Владимира возобновить карьеру и уже даже успели составить целый список из потенциальных соперников для "Доктора Стальной Молот".

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Кубрат Пулев

Одним из таких возможных оппонентов, которого упоминали в прессе, является Кубрат Пулев. 44-летний болгарский боксер, который в последний раз выходил в ринг 7 декабря 2024 года. В этот вечер бокса Пулев провел бой против немца Мануэля Чарра. Во встрече ветеранов в Софии (Болгария) победу одержал местный боксер, завоевав титул чемпиона WBA (Regular) в тяжелом весе.



Кубрат Пулев / Фото Getty Images

Кубрат Пулев провел на профи-ринге 35 боев, в которых оформил 32 победы (14 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Интересно, что Пулев уже имеет за своей спиной бой против Владимира Кличко. Боксеры встречались в одном ринге 15 ноября 2014 года. Поединок состоится в рамках вечера бокса в немецком Гамбурге. На кону стоял пояс IBF, которым владел на тот момент украинец. Это была первая защита этого чемпионского пояса для Владимира.

Отметим, что этот поединок должен был состояться еще в сентябре того же года, но был перенесен из-за травмы боксера из Украины. Уже в стартовом раунде Владимир дважды отправлял своего соперника в нокдаун. В 3-м раунде Пулев снова "загорал" на канвасе.

Кличко-младший довел дело до победы уже в 5-м раунде, когда левым хуком нокаутировал Кубрата.

Видеообзор боя Кличко – Пулев

Если Пулев проиграл Кличко, то одержал победу над другим украинцем Игорем Шевадзуцким, с которым подрался 30 марта прошлого года в болгарской Софии.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри – еще один не чужой соперник для "Доктора Стальной Молот". Их поединок был запланирован на 24 октября. Однако был перенесен из-за травмы украинского боксера. Все же 28 ноября 2015 года Кличко и Фьюри вышли в один ринг в немецком городе Дюссельдорф.



Тайсон Фьюри / Фото Getty Images

Владимир Кличко подошел к этому противостоянию в статусе чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Зато Тайсон на тот момент был обязательным претендентом по линиям WBA и WBO, заверив, что поставит крест на профессиональной карьере украинца.

Уже со старта их поединка "Цыганский король" полностью контролировал ход поединка, хотя противостояние продолжалось все 12 раундов. Однако все трое судей единогласно отдали победу британцу – 115-12 (дважды) и 116-111 в пользу Тайсона.

Фьюри стал автором одного из крупнейших апсентов в истории бокса, когда аутсайдер одолел фаворита боя!

Видеообзор поединка Кличко – Фьюри

За свою карьеру "Цыганский король" провел 37 поединков – 34 победы (24 – нокаутом), 2 поражения и одна ничья. Тайсон неоднократно прощался с боксом. Последний раз такое решение Фьюри принял после двух подряд за год поражений от Александра Усика. В начале января 2025-го британец заявил о своем уходе на пенсию, где он находится до сих пор.

Правда, уже Тайсон прервал свое молчание. Недавно Фьюри заявил, что готов возобновить карьеру только ради трилогии с Усиком. И это на фоне слухов о вероятной британской битве против Энтони Джошуа. "Цыганский король" поддерживает физическую форму, а авторитетный журнал The Ring выложил видео с одной из тренировок британца, оставив интригующую подпись: "Тайсон Фьюри демонстрирует свои навыки бокса с тенью, готовясь к возвращению в 2026 году".

Владимир бы точно не был против выйти в ринг против Фьюри, с кем имеет свои собственные счеты.

Энтони Джошуа

Также в этом списке фигурирует имя еще одного представителя британского бокса – Энтони Джошуа. Эй Джей, как и Фьюри, уже тоже имеет за своей спиной бой против Кличко-младшего. 29 апреля 2017 года британец проводил свою третью защиту пояса IBF в тяжелом весе.



Энтони Джошуа / Фото Getty Images

В 5-м раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, а уже в следующей трехминутке Энтони сам попробовал, как это полежать на ринге после мощного правого от украинца.

В 11-м раунде Кличко пропустил апперкот и во второй раз побывал в нокдауне. Каким-то чудом Владимир продолжил поединок, но уже через несколько секунд оказался у канатов и принял на себя мощную комбинацию из ударов Эй Джея. Рефери остановил безжалостное избиение украинца, зафиксировав досрочную победу техническим нокаутом.

Кличко – Джошуа: видеообзор поединка

Для Джошуа эта победа стала 19-й в профессионалах. Этот поединок против Энтони стал последним в профессиональной карьере Владимира Кличко.

По состоянию на август 2025-го на счету Энтони уже 32 поединка на профи-ринге, в которых он одержал 28 побед (25 – нокаутом), потерпев 4-х поражений (от Энди Руиза, от Даниэля Дюбуа и два от Александра Усика). Последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда неожиданно проиграл нокаутом в 5-м раунде Дюбуа.

Даниэль Дюбуа

Единственный в этой когорте боксеров, который ранее не дрался против "Доктора Стальной Молот", является Даниэль Дюбуа. 27-летний британский боксер, который уже почувствовал на собственной коже, что такое крепкий кулак Александра Усика. 19 июля 2025 года "Динамит" во второй раз проиграл боксеру из Симферополя, потеряв титул IBF.



Даниэль Дюбуа / Фото Getty Images

Это поражение стало для Дюбуа третьим в профессиональной карьере в 25-ти проведенных боях. Также в них Даниэль оформил 22 победы (21 – нокаутом). Последний раз "Динамит" побеждал как раз в сентябре 2024-го, когда одолел Джошуа.

Напомним, что между двумя поражениями от Усика Дюбуа провел три победных боя. Британец одолел Джаррела Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.

Владимиру Кличко было бы точно интересно провести бой против любого из вышеупомянутых боксеров. На счету украинской легенды 64 победы (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях в 69-ти встречах. Ранее первый обладатель чемпионского пояса в истории независимой Украины Андрей Синепупов оценил шансы увидеть возвращение Кличко на ринг.