Леннокс Льюис предположил, стоит ли Мозесу Итауми разделять один ринг с Александром Усиком. Легенда бокса уверен, что 21-летнему британцу еще слишком рано драться с бывшим абсолютным чемпионом мира в хевивейте, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Стоит ли проводить бой Усик – Итаума?

По мнению Льюиса, Итаума еще учится и проходит важный этап становления. Леннокс добавил, что Мозесу нужно дождаться правильного момента, когда он действительно будет готов.

Стоит ли Итауме драться против Усика? Нет, это слишком, ему рано драться с ним. Сейчас он только учится и проходит важный этап становления. Спешка в боксе никогда не приводит к хорошему результату – можно серьезно навредить собственной карьере. Нужно ждать правильного момента, когда ты действительно готов. Усик не вечен, он не будет боксировать еще долго, поэтому шанс обязательно появится. Главное – не форсировать событий,

– заявил Льюис.

Интересно, что британец Тайсон Фьюри убежден, что Итаума бы смог одолеть любого старого боксера, который даже находится в топе.

"Мое мнение – это мнение человека, который был там и выиграл все пояса. Бокс - это игра молодых. Он не ждет ни на кого. Мозес вынесет всех стариков – Усика, Джошуа... Даже того, кто забрал у меня пояса. Старому Усику не надо связываться с ним", – высказался Фьюри в своем профиле в инстаграме.

Правда, свое время сам "Цыганский король" наотрез отказался драться с Итаумой.

Как Итаума оценил реальность боя против Усика?

В интервью Sean Zittel непобедимый британец рассказал, состоится ли его бой против Усика. Мозес выражал свое желание и готовность к такому большому поединку.

"Я не думаю, что поединок состоится. Если Усик будет драться со мной и я выиграю – это отменит все те достижения, что он имеет. По моему мнению, это отменит все, чего он достиг. Но я хотел бы разделить с ним в реальном поединке или спарринг-сессии", – рассказал Итаума.

К слову. Мозес Итаума в свой 21 год провел 13 победных боев (11 – нокаутом) при нуле поражений.

Что известно о планах Усика и Итаумы?