"Бронзовий бомбардувальник" зустрінеться з Дереком Чісорою. Усик зробив прогноз на бій між Вайлдером та британським боксером, повідомляє Boxing News Online.

Хто переможе у бою Вайлдер – Чісора?

Український чемпіон без вагань назвав переможця поєдинку Вайлдер – Чісора. За словами Усика, британський боксер здолає американського супертяжа.

Олександр і раніше говорив про Чісору після їхнього бою у 2020 році. "Король хевівейту" неодноразово схвально висловлювався про досвідченого британця, назвавши його своїм найважчим суперником у кар'єрі.

Де та коли відбудеться бій Вайлдер – Чісора?

За даними BBC Sport, поєдинок Вайлдер – Чісора відбудеться у Лондоні (Велика Британія). Орієнтовна дата проведення протистояння між американським та британським боксерами – 4 квітня 2026 року

До слова. Чісора і Вайлдер мали провести бій у 2013 році. Проте американський боксер знявся з бою через арешт за звинуваченням у домашньому насильстві.

Вайлдер – Чісора: що відомо про боксерів?