Для Рико Верховена это будет всего второй поединок в его жизни на боксерском ринге по боксерским правилам. Впрочем, он имел путь великого чемпиона в кикбоксинге, сообщает 24 Канал.

Интересно "Он уже всего достиг": британский боксер высказал непопулярное мнение о бое Усика с Верховеном

Что известно о Рико Верховене?

Рико Верховен – нидерландский кикбоксер, который дебютировал на профессиональном ринге еще в далеком 2005 году. Интересно то, что он даже моложе Александра Усика, просто свой первый бой в профессионалах провел в 16-летнем возрасте.

Верховен безусловно всегда был талантливым спортсменом, впрочем, чтобы стать звездой кикбоксинга ему не хватало победы над кем-то более опытным, чем он. Против таких соперников он постоянно терпел поражения. В 2012 году голландец, например, проиграл украинцу Сергею Лащенко, который был убит в Одессе в 2015 году.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Переломным в его карьере стал контракт с GLORY, которая собрала в середине 2010-х годов всю элиту кикбоксинга. Там Верховен просто расцвел. С 2013 года до сих пор он проиграл всего один поединок – белорусу Андрею Герасемчуку.

Верховен более 12 лет доминировал в GLORY, из-за чего его сравнивали с братьями Кличко в боксе. Он мог доминировать в кикбоксинге и в дальнейшем, но добровольно отдал свой титул ради новых вызовов на боксерской арене.

Я отдал этому спорту все. Вместе с вами мы сформировали замечательную историю кикбоксинга: непревзойденные бои, величественную атмосферу, новые рекорды, переполненные арены. Спасибо всем за воспоминания, уважение и энергию. Я не говорю "прощайте", я говорю "до свидания",

– так с кикбоксингом попрощался Верховен.

Еще один нидерландский кикбоксер Алистер Оверим охарактеризовал Верховена-кикбоксера, как бойца, который побеждал благодаря объему работы и скорости. Он никогда не считался грандиозным нокаутером. В боксе же ему можно будет использовать только руки.

"Команде Верховена надо найти идеальное решение, чтобы использовать сильные стороны нидерландца максимально. Боксеры бьют сильнее, чем кикбоксеры. И поединки здесь длятся 12 раундов, а не 5 раундов, как в кикбоксинге", – отметил Оверим.

Он продолжил, что для Верховена переход в бокс и сразу на такой уровень – это безусловно шаг вперед. В поединке с Усиком для нидерландца немалую роль будет играть его выносливость.

Почему Верховен стал соперником Усика?

Когда Верховен перешел в бокс, то появились разговоры о том, что он проведет поединок с Энтони Джошуа. Впрочем голландец получил в соперники сразу лучшего боксера супертяжелого дивизиона – Александра Усика.

После того как украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа, он долго не мог выбрать себе соперника. Уордли, Кабаел, Итаума – все эти претенденты все равно считались слишком мелкими для Усика.

Верховен – это шанс показать свою доминацию не только в боксе, но и в боевых искусствах в целом. Победа над нидерландцем будет означать не просто победу над очередным малоизвестным претендентом на пояс, а победу над знаковой персоной в мире спорта.

Интересно, что задолго до объявления официального боя между Усиком и Верховеном, чиновник из Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх, который, между прочим, занимался организацией боя украинца против Тайсона Фьюри в Эр-Рияде, заявил о возможности проведения такого боя, правда, первую половину по правилам кикбоксинга, а вторую – по правилам бокса.

Кроме того, была информация, что в организации боя также помог голливудский актер Джейсон Стейтем. Он является давним другом Рико Верховена и большим поклонником Александра Усика. В частности, звезда боевиков неоднократно посещал поединки с участием украинца.

Верховен все же имеет опыт выступлений на боксерском ринге. Правда он ограничивается всего одним поединком. Еще во время активной карьеры в кикбоксинге голландец провел бой против Джаноса Финфери, которого нокаутировал уже в 6 раунде, после чего соперник сразу завершил свои выступления в боксе.

Многие люди спрашивают, почему я выбрал в соперники именно Верховена. Хотя бы один раз в жизни я могу сделать то, что хочу, а не то, что должен. Многие люди говорили мне, что я должен боксировать так или так, с тем или с тем, а теперь я буду делать то, что сам считаю нужным,

– заявил Усик на пресс-конференции перед боем с Верховеном.

В мире оказалось немало представителей спорта, которые раскритиковали такое решение украинца. В частности, американский боксер Пол Малиньяджи подчеркнул, что Верховен лезет без очереди за титулами, на которые заслужили другие боксеры.

"Усик также несет ответственность. Все говорили, что он уже победил лучших, поэтому заслуживает отдыха. Впрочем он должен продолжать драться с лучшими дальше. Бой Усика против Верховена – это оскорбление для бокса", – сказал Малиньяджи.

Бой Усика против Верховена состоится 23 мая в Гизе. Ринг построят прямо на фоне египетских пирамид. В этом поединке украинец будет защищать свои пояса WBC и IBF, впрочем в случае его поражения их не получит нидерландец, а они станут вакантными. Зато победитель противостояния получит специальный пояс WBC "Король Нила".

Последние новости о бое Усика против Верховена: коротко