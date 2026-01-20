Однако появилась информация, что Уайлдер проведет бой с другим боксером перед противостоянием с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Brunch Boxing.
С кем будет драться Уайлдер?
По имеющейся информации, следующий бой Уайлдера запланирован на апрель 2026 года и состоится в Великобритании. Его соперником будет опытный боксер Дерек Чисора.
О поединке Уайлдер – Чисора будет объявлено на следующей неделе на пресс-конференции в Лондоне. Бой с Усиком остается в планах, но состоится, вероятно в конце июля – начале августа этого года.
Раншие американский боксер уже говорил о поединке с украинским чемпионом. Уайлдер рассказал, как планирует победить Усика.
Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?
Деонтей в интервью Bloody Elbow назвал три качества, которые помогут ему одолеть Усика в поединке.
"Мои соперники могут что-то услышать, передать дальше и попытаться исправить определенные моменты, поэтому я скажу в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм – а это три качества, которые дают мне преимущество", – сказал Уайлдер.
Что известно об Уайлдере и Чисоре?
Уайлдер за свою карьеру карьеру провел 49 поединков. За это время он одержал 44 победы, потерпел 4 поражения, а также один бой завершился ничьей.
Последний раз американский боксер дрался в июне 2025 года. В том бою он одолел Тайрелла Герндона.
Чисора также провел 49 боев в профессиональном ринге. Однако британский боксер одержал 36 побед, потерпел 12 поражений, а один поединок завершился ничьей.
В последнем бою он одолел Отто Валлина в феврале 2025 года.
Отметим, что Чисора дрался с Виталием Кличко, которому уступил в феврале 2012 года. Также британец проигрывал Усику в октябре 2020 года.