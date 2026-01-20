Однако появилась информация, что Уайлдер проведет бой с другим боксером перед противостоянием с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Brunch Boxing.

С кем будет драться Уайлдер?

По имеющейся информации, следующий бой Уайлдера запланирован на апрель 2026 года и состоится в Великобритании. Его соперником будет опытный боксер Дерек Чисора.

О поединке Уайлдер – Чисора будет объявлено на следующей неделе на пресс-конференции в Лондоне. Бой с Усиком остается в планах, но состоится, вероятно в конце июля – начале августа этого года.

Раншие американский боксер уже говорил о поединке с украинским чемпионом. Уайлдер рассказал, как планирует победить Усика.

Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?

Деонтей в интервью Bloody Elbow назвал три качества, которые помогут ему одолеть Усика в поединке.

"Мои соперники могут что-то услышать, передать дальше и попытаться исправить определенные моменты, поэтому я скажу в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм – а это три качества, которые дают мне преимущество", – сказал Уайлдер.

Что известно об Уайлдере и Чисоре?