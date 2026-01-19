Однако он не попал в ежегодную номинацию "Боксер года" от авторитетного издания The Ring. Украинского чемпиона оставили без внимания, сообщает 24 канал.

Читайте также В WBC рассказали, почему позволили Уайлдеру драться за титул с Усиком

Кто оказался в номинации?

В престижной номинации от The Ring оказались Дмитрий Бивол, Теренс Кроуфорд, Джесси Родригес, Наоя Иноуэ, а также Фабио Уордли.

Отметим, что ежегодная церемония награждения The Ring Awards запланирована на пятницу, 30 января.

Напомним, что Усик планирует драться против Деонтея Уайлдера. Недавно украинский боксер назвал причину, почему хочет встретиться с американским боксером.

Почему Усик хочет драться с Уайлдером?

Усик в интервью Ready to Fight заявил, что Уайлдер остался единственным из сильнейших боксеров современности, с которым он еще не дрался.

"В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер", – признался Усик.

Усик – Уайлдер: что известно о поединке?