В 2011 году боксер из Крыма триумфовал на чемпионате мира в Баку (Азербайджан). В сети вспомнили, что Усику предлагали сдать тот бой, однако он отказался, пишет 24 Канал.
Как Усик отказался проиграть бой на ЧМ-2011?
В интервью Przeglad Sportowy Усик заявил, что получил предложение проиграть бой азербайджанцу Теймуру Мамедову за 300 тысяч долларов.
Тогдашний главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский в комментарии "Чемпиону" рассказывал, что предложение поступило "от руководства нашей федерации". Однако тренер не раскрыл фамилию человека, который предложил сомнительную сделку.
Предложение поступило, когда Усик уже надел боксерские перчатки и готовился выходить в ринг,
– сказал Сосновский.
Тогда журналисты подсчитали, что Александр Усик зарабатывал около 5 тысяч долларов в месяц. Чтобы заработать 300 тысяч, ему бы не хватило всего четырехлетнего олимпийского цикла.
Но, как вспоминал Сосновский, украинский боксер решительно отверг предложение из-за своей дочери Елизаветы. Впоследствии Александр подтвердил, что не принял соглашение из-за дочери, а также патриотизма.
В частности, боксер заявлял, что "готов разорвать за страну", а также был горд, когда стоял на пьедестале почета и пел гимн Украины.
Как Усик отказался сдать финал чемпионата мира: смотрите видео
В финале Усик вышел на ринг и уверенно победил Мамедова перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как сложилась карьера Усика в боксе?
На любительском уровне Усику удалось выиграть все, что только можно. Кроме победы на Олимпиаде и чемпионате мира, он также был чемпионом Европы.
В его активе "бронза" чемпионата мира 2009 года и "серебро" чемпионата Европы-2006.
Как свидетельствуют данные BoxRec, в 2013 году Усик дебютировал на профессиональном ринге. С тех пор у Александра продолжается победная серия из 24 поединков.
За это время украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также дважды получил идентичное звание в супертяжелом весе. До Усика это не удавалось ни одному украинцу.
В ряде рейтингов Александра признали лучшим боксером современности независимо от весовой категории.