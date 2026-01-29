В 2011 году боксер из Крыма триумфовал на чемпионате мира в Баку (Азербайджан). В сети вспомнили, что Усику предлагали сдать тот бой, однако он отказался, пишет 24 Канал.

Как Усик отказался проиграть бой на ЧМ-2011?

В интервью Przeglad Sportowy Усик заявил, что получил предложение проиграть бой азербайджанцу Теймуру Мамедову за 300 тысяч долларов.

Тогдашний главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский в комментарии "Чемпиону" рассказывал, что предложение поступило "от руководства нашей федерации". Однако тренер не раскрыл фамилию человека, который предложил сомнительную сделку.

Предложение поступило, когда Усик уже надел боксерские перчатки и готовился выходить в ринг,

– сказал Сосновский.

Тогда журналисты подсчитали, что Александр Усик зарабатывал около 5 тысяч долларов в месяц. Чтобы заработать 300 тысяч, ему бы не хватило всего четырехлетнего олимпийского цикла.

Но, как вспоминал Сосновский, украинский боксер решительно отверг предложение из-за своей дочери Елизаветы. Впоследствии Александр подтвердил, что не принял соглашение из-за дочери, а также патриотизма.

В частности, боксер заявлял, что "готов разорвать за страну", а также был горд, когда стоял на пьедестале почета и пел гимн Украины.

В финале Усик вышел на ринг и уверенно победил Мамедова перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

