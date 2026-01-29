У 2011 році боксер з Криму тріумфував на чемпіонаті світу в Баку (Азербайджан). У мережі пригадали, що Усику пропонували здати той бій, однак він відмовився, пише 24 Канал.
Дивіться також Україна громить усіх у боксі за ключовим показником: Росія і близько не стоїть
Як Усик відмовився програти бій на ЧС-2011?
В інтерв'ю Przeglad Sportowy Усик заявив, що отримав пропозицію програти бій азербайджанцю Теймуру Мамедову за 300 тисяч доларів.
Тодішній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський у коментарі "Чемпіону" розповідав, що пропозиція надійшла "від керівництва нашої федерації". Однак тренер не розкрив прізвище людини, яка запропонувала сумнівну угоду.
Пропозиція надійшла, коли Усик вже одяг боксерські рукавички й готувався виходити в ринг,
– сказав Сосновський.
Тоді журналісти підрахували, що Олександр Усик заробляв близько 5 тисяч доларів на місяць. Щоб заробити 300 тисяч, йому б не вистачило всього чотирирічного олімпійського циклу.
Та, як згадував Сосновський, український боксер рішуче відкинув пропозицію через свою доньку Єлизавету. Згодом Олександр підтвердив, що не прийняв угоду через доньку, а також патріотизм.
Зокрема, боксер заявляв, що "готовий розірвати за країну", а також був гордий, коли стояв на п'єдесталі пошани та співав гімн України.
Як Усик відмовився здати фінал чемпіонату світу: дивіться відео
У фіналі Усик вийшов на ринг і впевнено переміг Мамедова перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Як склалася кар'єра Усика в боксі?
На аматорському рівну Усику вдалося виграти все, що тільки можна. Окрім перемоги на Олімпіаді та чемпіонаті світу, він також був чемпіоном Європи.
У його активі "бронза" чемпіонату світу 2009 року та "срібло" чемпіонату Європи-2006.
Як свідчать дані BoxRec, у 2013 році Усик дебютував на професійному ринзі. Відтоді в Олександра триває переможна серія з 24 поєдинків.
За цей час українець став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а також двічі здобув ідентичне звання у надважкій вазі. До Усика це не вдавалося жодному українцю.
У низці рейтингів Олександра визнали найкращим боксером сучасності незалежно від вагової категорії.