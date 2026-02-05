Головний редактор vRINGe.com зазначив, що Усик міг би провести прощальний бій у Києві. Про це він сказав у розмові з "Чемпіоном".
Дивіться також Не Кличко та навіть не Усик: один український боксер став автором унікального рекорду
Що чекає на Усика: як експерт оцінив перспективи бою у Києві?
Горюнов зробив заяву про бій боксера в Києві в контексті того, хто б міг стати суперником українця наприкінці кар'єри. 39-річний спортсмен не приховує, що планує провести всього кілька боїв до 41 року.
Експерт зазначив, що Усик міг би провести поєдинок проти колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри. Цікаво, що боєць з Бразилії хоче, аби зустріч з українцем була за правилами боксу, а не MMA.
Окрім того, Горюнов назвав "фінальним акордом" у кар'єрі Усика третій бій проти Тайсона Ф'юрі. На його думку, ця зустріч може відбутися, коли Олександр проведе поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.
Якщо говорити саме про касовість, спочатку треба бити Алекса Перейру (раз Джейк Пол відпав) в октагоні, а фінальним акордом таки організувати трилогію з Ф'юрі. І я думаю, що трилогія таки буде після Вайлдера. А вже потім, як прощальний виступ, щось не надто серйозне. І дуже хотілося б, щоб це було на "НСК Олімпійський",
– сказав Горюнов.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Що Усик казав про бій у Києві?
У 2024 році чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі в інтерв'ю Seconds Out заявив про бажання провести свій бій на найбільшому стадіоні України – НСК "Олімпійський".
Український боксер висловив впевненість, що влаштує поєдинок на столичній арені, яка вміщає близько 70 тисяч глядачів.
"Я хочу битися в Україні, провести бій на НСК "Олімпійський". Моя мета – влаштувати поєдинок на стадіоні. Думаю, я це зроблю", – заявив Усик.
Коли наступний бій Усика та хто суперник?
У 2025 році Усик провів один бій: у липні він вдруге в кар'єрі нокаутував Даніеля Дюбуа та повернув собі статус абсолютного чемпіона світу. Втім, восени українець втратив це звання, адже відмовився від поясу WBO.
Ближче до нового року боксер висловив бажання у наступному поєдинку зустрітися з Вайлдером. Проте американський спортсмен, який був чемпіоном по лінії WBC, у квітні офіційно зустрінеться з британцем Дереком Чісорою.
Попри те, що бій Усик – Вайлдер не відбудеться найближчим часом, бійці не втрачають надію опинитися на одному ринзі. Ба більше, нещодавно український боксер у США вперше зустрівся з американцем.
Перебуваючи в Нью-Йорку, він сказав що хоче провести бій у США, коли Деонтей підкреслив, що поєдинок з Усиком відбудеться у 2026 році.
За даними у ЗМІ, наступним суперником Олександра нібито може стати ще один колишній чемпіон світу у надважкій вазі – Енді Руїс.