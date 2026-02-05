Головний редактор vRINGe.com зазначив, що Усик міг би провести прощальний бій у Києві. Про це він сказав у розмові з "Чемпіоном".

Що чекає на Усика: як експерт оцінив перспективи бою у Києві?

Горюнов зробив заяву про бій боксера в Києві в контексті того, хто б міг стати суперником українця наприкінці кар'єри. 39-річний спортсмен не приховує, що планує провести всього кілька боїв до 41 року.

Експерт зазначив, що Усик міг би провести поєдинок проти колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри. Цікаво, що боєць з Бразилії хоче, аби зустріч з українцем була за правилами боксу, а не MMA.

Окрім того, Горюнов назвав "фінальним акордом" у кар'єрі Усика третій бій проти Тайсона Ф'юрі. На його думку, ця зустріч може відбутися, коли Олександр проведе поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.

Якщо говорити саме про касовість, спочатку треба бити Алекса Перейру (раз Джейк Пол відпав) в октагоні, а фінальним акордом таки організувати трилогію з Ф'юрі. І я думаю, що трилогія таки буде після Вайлдера. А вже потім, як прощальний виступ, щось не надто серйозне. І дуже хотілося б, щоб це було на "НСК Олімпійський",

– сказав Горюнов.

Що Усик казав про бій у Києві?

У 2024 році чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі в інтерв'ю Seconds Out заявив про бажання провести свій бій на найбільшому стадіоні України – НСК "Олімпійський".

Український боксер висловив впевненість, що влаштує поєдинок на столичній арені, яка вміщає близько 70 тисяч глядачів.

"Я хочу битися в Україні, провести бій на НСК "Олімпійський". Моя мета – влаштувати поєдинок на стадіоні. Думаю, я це зроблю", – заявив Усик.

