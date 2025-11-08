У команді Усика висловилися щодо бою проти Ітауми. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на FTTV Boxing.

За якої умови Усик поб'ється з Ітаумою?

У команді українського боксера вважають, що Мозесу Ітаумі ще рано битися проти Олександра Усика. На їх думку, британець має спочатку перемогти ще одного суперника.

Можливо, навіть побитися з Фабіо Вордлі. І тоді вже британський боксер може зустрітися з українським чемпіоном.

Відзначимо, що раніше Усик на Kiyv International Economic Forum розповів, що планує завершити кар'єру у 41 рік. Тому за три роки Олександр може зустрітися з Ітаумою в очному поєдинку.

Що відомо про Усика та Ітауму?