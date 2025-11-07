Мова йде про Мозеса Ітауму. Видання News.ng повідомило, що Олександр Усик відмовився від такого двобою проти 20-річного непереможного британця, передає 24 Канал.

З ким не хоче битись Усик?

Водночас український боксер високо оцінює потенціал та перспективи "Нового Майка Тайсона". Однак вважає, що наразі не готовий до такого двобою із Ітаумою через те, що на кону такого бою стоятиме величезний ризик для українця.

Водночас промоутер Френк Воррен висловив свою думку щодо можливого бою між Усиком та Ітаумою.

"Якщо все піде за планом – Мозес продовжить перемагати й залишиться на своїй позиції, – тоді Усик буде змушений або битися з ним, або звільнити пояс", – процитувало слова Воррена BoxNation.

Нагадаємо, що Усик вже отримав в обов'язкові суперники Фабіо Вордлі, який 25 жовтня переміг нокаутом Джозефа Паркера. Наразі невідомо, чи погодиться український чемпіон на такий поєдинок.

Що відомо про ймовірну битву Усик – Ітаума?