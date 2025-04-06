Зірковий боєць із Бразилії назвав умову, за якої може вийти у ринг проти Олександра Усика. Якщо їх зустріч таки відбудеться, то буде за правилами боксу.

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Перейра не відкидає варіанту з Усиком

Наразі усі думки Алекса Перейри сконцентровані на другому поєдинку проти Магомеда Анкалаєва, пише 24 Канал із посиланням на Kırmızı Köşe.

Якщо я переможу Анкалаєва в реванші, то мій план на супербій у важкій вазі та боксерський поєдинок з Усиком є цілком реальним,

– сказав Перейра.

Відзначимо, що у ніч проти 9-го березня Перейра несподівано програв Анкалаєву у рамках турніру UFC 313 на T-Mobile Arena в американському Лас-Вегасі. Судді одноголосно віддали перемогу супернику Алекса. Бразилець втратив свій чемпіонський пояс.

Цікаво, що президент UFC Дейна Вайт не в захваті від такої ідеї бою між Усиком та Перейрою. Він зазначив, що боксери повинні залишатись у ринзі, а бійці змішаних єдиноборств в октагоні.

Також Олександр Усик та його команда висловили бажання побитись за правилами MMA проти Джейка Пола. Останній не заперечує варіанту проведення такого протистояння.