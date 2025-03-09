Суперником чемпіона Бразилії став росіянин Магомед Анкалаєв. Напередодні цього бою Алекс Перейра декілька разів говорив, що готовий побитись за правилами боксу із Олександром Усиком, але не зміг навіть перемогти російського бійця, пише 24 Канал.

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Несподівана поразка

Обидва бійці обережно почали зустріч. Перейра діяв лоу-кіками та витримував дистанцію. Натомість Анкалаєв добре пересувався октагоном. Жоден із них не форсував подій.

Алекс влучив хай-кіком, але отримав у відповідь потужну двійку та аперкот від дагестанця. Наприкінці другого раунду Перейра пропустив ще один гострий удар.

Відео з бою Перейра – Анкалаєв

Напруга лише зростала. Перейра добре тримався на ногах та не дозволив супернику перевести себе вниз. Фінал поєдинку був за бразильським бійцем, але у підсумку програв за одноголосним рішенням суддів: 49-46, 48-47 (двічі).

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Перейра втратив чемпіонський титул у напівважкій вазі. Згодом стали оприлюднені усі підрахунки суддів.