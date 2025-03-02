Кікбоксер висловився стосовно можливого поєдинку проти Короля хевівейту. Перейра також оцінив шанси на проведення бою з Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Чи поб'ється Усик з Перейрою

Алекс Перейра спочатку прокоментував можливий бій проти Пола за правилами змішаних єдиноборств. Зірковий боєць заявив, що у цьому немає сенсу. На його думку, це лише для гучних заголовків та ЗМІ.

Бразильський кікбоксер зазначив, що він на іншому рівні від Пола. Тим паче, що Джейк тепер боксер. Алекс Перейра заявив, що він хоче чемпіонського бою.

Мені дуже подобається ця ідея (побоксувати з Усиком – 24 канал). Я очевидно, вже згадував про своє бажання колись побоксувати, і я хотів би зустрітися з чемпіоном, тому я думаю, що цей бій мав би значення. Для мене має сенс провести бій, де чемпіон проти чемпіона,

– сказав Перейра.

Нагадаємо, що Алекс Перейра битиметься з Магомєдом Анкалаєвим на UFC 313. Поєдинок відбудеться 8 березня.