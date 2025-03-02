Кикбоксер высказался относительно возможного поединка против Короля хевивейта. Перейра также оценил шансы на проведение боя с Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Подерется ли Усик с Перейрой

Алекс Перейра сначала прокомментировал возможный бой против Пола по правилам смешанных единоборств. Звездный боец заявил, что в этом нет смысла. По его мнению, это только для громких заголовков и СМИ.

Бразильский кикбоксер отметил, что он на другом уровне от Пола. Тем более, что Джейк теперь боксер. Алекс Перейра заявил, что он хочет чемпионского боя.

Мне очень нравится эта идея (побоксировать с Усиком – 24 канал). Я очевидно, уже упоминал о своем желании когда-то побоксировать, и я хотел бы встретиться с чемпионом, поэтому я думаю, что этот бой имел бы значение. Для меня имеет смысл провести бой, где чемпион против чемпиона,

– сказал Перейра.

Напомним, что Алекс Перейра сразится с Магомедом Анкалаевым на UFC 313. Поединок состоится 8 марта.