Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра шокував усіх своєю заявою. 37-річний бразильський боєць зазіхнув на бій із чемпіоном світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком, інформує 24 Канал із посиланням на Championship Rounds.

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Усик отримав ще один виклик

Перейра впевнений, що мав би хороший вигляд в одному ринзі із непереможним українцем.

Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном – з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс – одна з моїх найсильніших навичок,

– заявив Перейра.

Довідка. Алекс Перейра – колишній кікбоксер та ексчемпіон UFC у середній вазі. Із вересня 2021-го бразилець підписав контракт із UFC.

29 червня 2024 року Алекс Перейра зустрічався із Іржі Прохазкою у рамках турніру UFC 303 Перейра. Бразилець здобув перемогу технічним нокаутом у 2-му раунді. Перейра захистив титул чемпіона у напівважкій вазі. Це була друга перемога поспіль Перейри над Прохазкою.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі у 2024-му році. Тепер українець чекає бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який запланований на 22 лютого в ЕР-Ріяді. Дюбуа буде захисти свій титул чемпіона світу за версією IBF. У випадку перемоги Даніель, який вже кинув виклик українцю, зможе претендувати на реванш із Олександром.