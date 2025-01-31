Другим коучем повинен стати Пьотр Ян. Однак наступного дня Мераб Двалішвілі видалив публікацію з інформацією про російське шоу зі свого акаунту в інстаграмі. Це натякало на його відмові від участі у шоу.

До теми Грузинський боєць, який підтримує Україну, видалив інформацію про участь у російському шоу

Змінив своє рішення

Організатор російського бійцівського шоу HYPE Global Reality Альфредо Аудіторе лише підтвердив, що видалення цього поста було не помилковим. Двалішвілі відмовився від наставництва у ворожому шоу. Альфредо звинуватив Мераба у тому, що у шоу було вкладено багато грошей, а грузин все взяв і зіпсував, повідомляє 24 Канал із посиланням на акаунт чеченця Аудіторе.

Дуже погана новина. Мераб Двалішвілі, чемпіон UFC, не буде капітаном нашого реаліті. В останній момент все зірвалося, вже були взяті квитки, все вже було і так сталося. Зараз екстрено шукаємо заміну. Не передати словами тих збитків, які були завдані моєму промоушену, тому що це найдорожче реаліті. Я вклав у нього набагато більше, ніж навіть раніше,

– сказав Аудіторе.

Довідка. Шоу HYPE Global Reality розраховане на бійців-початківців, які діляться на дві команди, які змагаються за перемогу. Колективами керують зіркові наставники.

Схоже, що Двалішвілі зрозумів, що міг зробити велику помилку та зіпсувати свою репутацію. Мераб неодноразово публічно підтримував Україну та її народ.