Чемпіон UFC у найлегшій вазі неодноразово підтримував Україну, тому інформація про його участь у російському шоу викликала неабиякий подив в українських прихильників змішаних єдиноборств. Однак вже 28 січня Мераб Двалішвілі вирішив, що на його сторінці в інстаграмі не місце інформації про ворожу програму, де він мав бути тренером, пише 24 Канал.

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Інформація про російське шоу зникла

Другим коучем повинен стати колишній чемпіон UFC із Росії Пьотр Ян.

Однак ось цей постер зник із соцмереж грузинського боксера.



Двалішвілі мав бути тренером на шоу у Росії / Фото з інстаграму Альфредо Аудіторе

Слід наголосити, що даний постер зник лише зі сторінки Двалішвілі. Натомість на сторінках Пьотра Яна та Альфредо Аудіторе ця публікація продовжує існувати. На них позначений Мераб.

Наразі невідомо, чи може це означати, що Двалішвілі відмовився від участі у російському шоу. У рамках шоу НУРЕ Global Reality бійці, якими б керував Мераб, повинні були змагатись проти підопічних Пьотра Яна.

Довідка. Одну перемогу Двалішвілі над росіянином Яном вже має. Навесні 2023-го Мераб здолав Пьотра за одноголосним рішенням суддів – 50-45 (тричі) у рамках шоу UFC Fight Night 221 у Лас-Вегасі.

Відзначимо, що у січні 2025-го року Двалішвілі провів захист титулу чемпіона UFC. Грузин за одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Умара Нурмагомедова – 48-47 (двічі) та 49-46. Саме у цьому поєдинку Двалішвілі перевершив рекорд Жоржа Сен-П'єра.