Титульний бій в межах UFC 311 відбувся вранці 19 січня у Лос-Анджелесі. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу грузинському спортсмену Мерабу Двалішвілі.

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Що підкорилось Двалішвілі

Мераб Двалішвілі побив рекорд колишнього канадського бійця Жоржа Сен-П'єра за кількістю тейкдаунів. Перед поєдинком проти Умара Нурмагамєдова в нього було 85 переведень зі стійки у партер.

У бою грузинський чемпіон Мераб Двалішвілі виконав 6 тейкдаунів, що допомогло перевершити досягнення Сен-П'єра – 91 проти 90.

До слова. Мераб Двалішвілі є другом України. Грузинський боєць UFC після перемоги над Петром Яном у березні 2023 року виступив із промовою на підтримку України.

Зазначимо, що на професійному рівні Мераб Двалішвілі провів 23 поєдинки – 19 перемог та 4 поразки. Грузинський боєць наразі є чемпіоном UFC у найлегшій вазі.