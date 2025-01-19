Загальна вартість гонорару за цей бій складе космічні 500 мільйонів. Такі суми навіть не крутяться у світі боксу. До прикладу, сумарний гонорар за реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі склав 190 мільйонів доларів.

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Космічні гонорари

А тут цей гонорар у вигляді 500 мільйонів розділять між бійцями порівну. МакГрегор та Логан Пол зароблять за очну битву по 250 мільйонів. Тому жоден із бійців не хоче відмовлятись від цього двобою, пише 24 Канал із посиланням на Happy Punch.

Наразі невідомо, коли МакГрегор поб'ється проти Пола-старшого. Відомо лише місце проведення бою. Конор та Логан вийдуть у ринг арени "Wankhede Stadium" у Мумбаї (Індія), а двобій підтримуватиме туристичний проєкт Visit India.

Саме місцевий мільярдер Мукеше Амбані розщедрився на такі солідні гонорари для обох бійців.

Щоправда, спершу ірландському бійцю МакГрегору потрібно вмовити Дейну Вайта. Адже Конор має контракт із UFC. А бій проти Логана Пола відбудеться за правилами боксу.

Відзначимо, що також МакГрегор вже отримав ще два виклики на бої. Зробили це американський блогер Олайдже Вільям Олатунджи та Томмі Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі.