Непереможений боксер Томмі Ф'юрі кинув виклик МакГрегору. Брат Тайсона Ф'юрі горить бажанням битись з ірландським бійцем, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку спортсмена в Х.

Читайте також "Я йду": МакГрегор виступив із зухвалою заявою щодо свого повернення

Ф'юрі звернувся до МакГрегора

Британський боксер відреагував на те, що американський стрімер KSI запропонував провести бій Конору МакГрегору. Ф'юрі-молодший опублікував відповідний допис.

Томмі Ф'юрі запропонував колишньому чемпіону UFC провести бій з ним, а не витрачати час на інших.

Конор не витрачай свій час на побитих бійців. Побийся з людиною, яка перемогла їх усіх і все ще зберігає свій 0. Я чекатиму твого дзвінка,

– написав Ф'юрі.

Зазначимо, що Томмі Ф'юрі востаннє виходив у ринг у жовтні 2023 року. Тоді британець здолав блогера KSI, а згодом переніс операцію на руці.

Також брат Тайсона Ф'юрі мав провести поєдинок проти Дарена Тілла. Однак бій зірвався через те, що колишній чемпіон UFC погрожував бити ногами та використовувати інші методи з ММА.