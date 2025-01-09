Американський стрімер Олайдже Вільям Олатунджи висловив бажання битись з МакГрегором. KSI кинув виклик колишньому чемпіону UFC, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Чи можливий бій між KSI та МакГрегором

Конор МакГрегор не єдиний, хто веде перемовини щодо виставкового бою з блогером Логаном Полом. Якщо поєдинок не відбудеться, то ірландець залишиться без суперника.

Олайдже Вільям Олатунджи одразу підхопив цю звістку. Блогер опублікував фанатський постер, додавши підпис.

Зробімо це реальність,

– написав блогер.

KSI опублікував фанатський постер / Фото з інстаграму блогера

Зазначимо, що чутки про зрив поєдинку Конора МакГрегора з Логаном Полом з'явились через бажання блогера зосередитись на виступах у WWE. Раніше стало відомо, який гонорар бою ірландця з інфлюенсером.