Американский стример Олайдже Уильям Олатунджи выразил желание драться с МакГрегором. KSI бросил вызов бывшему чемпиону UFC, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Возможен ли бой между KSI и МакГрегором

Конор МакГрегор не единственный, кто ведет переговоры о выставочном бою с блогером Логаном Полом. Если поединок не состоится, то ирландец останется без соперника.

Олайдже Уильям Олатунджи сразу подхватил это известие. Блогер опубликовал фанатский постер, добавив подпись.

Сделаем это реальность,

– написал блогер.

KSI опубликовал фанатский постер / Фото из инстаграма блогера

Отметим, что слухи о срыве поединка Конора МакГрегора с Логаном Полом появились из-за желания блогера сосредоточиться на выступлениях в WWE. Ранее стало известно, какой гонорар боя ирландца с инфлюенсером.