Непобежденный боксер Томми Фьюри бросил вызов МакГрегору. Брат Тайсона Фьюри горит желанием драться с ирландским бойцом, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу спортсмена в Х.
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Фьюри обратился к МакГрегору
Британский боксер отреагировал на то, что американский стример KSI предложил провести бой Конору МакГрегору. Фьюри-младший опубликовал соответствующее сообщение.
Томми Фьюри предложил бывшему чемпиону UFC провести бой с ним, а не тратить время на других.
Конор не трать свое время на избитых бойцов. Побейся с человеком, который победил их всех и все еще сохраняет свой 0. Я буду ждать твоего звонка,
– написал Фьюри.
Отметим, что Томми Фьюри в последний раз выходил в ринг в октябре 2023 года. Тогда британец одолел блогера KSI, а впоследствии перенес операцию на руке.
Также брат Тайсона Фьюри должен был провести поединок против Дарена Тилла. Однако бой сорвался из-за того, что бывший чемпион UFC угрожал бить ногами и использовать другие методы из ММА.