Титульный бой в рамках UFC 311 состоялся утром 19 января в Лос-Анджелесе. Судьи единогласным решением отдали победу грузинскому спортсмену Мерабу Двалишвили.

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Что покорилось Двалишвили

Мераб Двалишвили побил рекорд бывшего канадского бойца Жоржа Сен-Пьера по количеству тейкдаунов. Перед поединком против Умара Нурмагамедова у него было 85 переводов из стойки в партер.

В бою грузинский чемпион Мераб Двалишвили выполнил 6 тейкдаунов, что помогло превзойти достижение Сен-Пьера – 91 против 90.

К слову. Мераб Двалишвили является другом Украины. Грузинский боец UFC после победы над Петром Яном в марте 2023 года выступил с речью в поддержку Украины.

Отметим, что на профессиональном уровне Мераб Двалишвили провел 23 поединка – 19 побед и 4 поражения. Грузинский боец сейчас является чемпионом UFC в легчайшем весе.