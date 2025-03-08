Спершу Нік Кемпбелл відзначив доволі успішний прихід блогерів у світ боксу та змішаних єдиноборств. Колишній боксер пригадав, як у минулому легендарний Мухаммед Алі проводив бій із представником Японії, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Кемпбелл назвав переможця бою

Кемпбелл також відзначив, що чемпіон UFC із Бразилії зміг би завдати проблем декільком боксерам, але, аж ніяк, не Олександру Усику. Нік впевнений, що непереможний українець завдав би Алексу Перейрі нищівної поразки.

Нік заявив, що наразі Усику потрібно сконцентруватись на реванші із Даніелем Дюбуа. Щоправда, команди супертяжів ще не домовились про другу битву, а вже потім українець зможе думати про Перейру.

Це чудовий бій. Я бачив спаринги Перейри з кількома боксерами – він вміє битися. Я не скажу, що він поб’є Усика. Я взагалі так не вважаю. Усик йому голову відірве, але це буде цікаво. Перейра виглядає страшним хлопцем, і я впевнений, що він битиметься за себе в будь-якому форматі проти будь-кого. Це точно інтрига, але очевидно, що спершу Усику потрібно пройти серйозний бій із Дюбуа, перш ніж думати про Перейру та вигідну угоду, яка принесе йому 100 мільйонів фунтів,

– заявив Кемпбелл.

Нагадаємо, що наприкінці січня поточного року Перейра заявив, що хоче вийти у ринг проти Усика. Олександр ніяк не реагує на такі абсурдні заяви бразильського чемпіона зі змішаних єдиноборств. Хоча Перейра продовжує нести у своїх інтерв'ю ідею потенційного поєдинку проти Олександра.