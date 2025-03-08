Футболісти ПСВ свого часу відвідували тренування із кікбоксингу, які їх проводив дворазовий чемпіон світу Сем Хагеман. Відомий спортсмен пригадав ті часи та виділив декілька найздібніших гравців футбольного клубу, інформує 24 Канал із посиланням на ESPN.

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Успіхи Зінченка у кікбоксингу

Чемпіон світу зізнався, що найталановитішим на той момент був Марко ван Гінкель, а от найбільший потенціал у кікбоксингу мав Стівен Бергвейн. Щодо от Зінченко був найнаполегливішим у команді. Хагеман пам'ятає Олександра, як дуже спокійного хлопця, який по 3-5 разів ходив у зал.

Можливо, Зінченко не був створений для цього виду спорту у фізичному плані, але через те, що він докладав стільки зусиль, через деякий час зміг зробити багато чого,

– розповів кікбоксер.

Також Хагеман додав, що саме український футболіст став першим ініціатором у ПСВ, який захотів провести спаринг. У ринг проти Зінченка вийшов друг чемпіона світу. Сем згадав, хто першим на ніс дію у влаштованому спарингу.

Зінченко справді наполягав на спарингу. Тоді я поставив його проти свого друга. І він одразу вдарив його в ніс. Я думав: він, ймовірно, більше ніколи сюди не прийде. Але я помилявся. Він повернувся вже наступного дня,

– зізнався чемпіон світу.

Довідка. Олександр Зінченко виступав за ПСВ на правах оренди з кінця серпня 2016-го по кінець червня 2017-го років. У футболці нідерландського гранда провів 17 матчів, у яких відзначився 4 асистами. Після чого повернувся до розташування Манчестер Сіті.

Із липня 2022-го року Зінченко виступає за лондонський Арсенал. Однак у ЗМІ приписують йому перехід в інший клуб через недовіру тренера та низьку ігрову практику.