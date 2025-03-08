Футболисты ПСВ в свое время посещали тренировки по кикбоксингу, которые их проводил двукратный чемпион мира Сэм Хагеман. Известный спортсмен вспомнил те времена и выделил несколько самых способных игроков футбольного клуба, информирует 24 Канал со ссылкой на ESPN.

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Успехи Зинченко в кикбоксинге

Чемпион мира признался, что самым талантливым на тот момент был Марко ван Гинкель, а вот наибольший потенциал в кикбоксинге имел Стивен Бергвейн. Относительно вот Зинченко был самым настойчивым в команде. Хагеман помнит Александра, как очень спокойного парня, который по 3-5 раз ходил в зал.

Возможно, Зинченко не был создан для этого вида спорта в физическом плане, но из-за того, что он прилагал столько усилий, через некоторое время смог сделать многое,

– рассказал кикбоксер.

Также Хагеман добавил, что именно украинский футболист стал первым инициатором в ПСВ, который захотел провести спарринг. В ринг против Зинченко вышел друг чемпиона мира. Сэм вспомнил, кто первым на нес действие в устроенном спарринге.

Зинченко действительно настаивал на спарринге. Тогда я поставил его против своего друга. И он сразу ударил его в нос. Я думал: он, вероятно, больше никогда сюда не придет. Но я ошибался. Он вернулся уже на следующий день,

– признался чемпион мира.

Справка. Александр Зинченко выступал за ПСВ на правах аренды с конца августа 2016-го по конец июня 2017-го годов. В футболке нидерландского гранда провел 17 матчей, в которых отметился 4 ассистами. После чего вернулся в расположение Манчестер Сити.

С июля 2022-го года Зинченко выступает за лондонский Арсенал. Однако в СМИ приписывают ему переход в другой клуб из-за недоверия тренера и низкой игровой практики.