Звездный боец из Бразилии назвал условие, при котором может выйти в ринг против Александра Усика. Если их встреча таки состоится, то будет по правилам бокса.

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Перейра не исключает варианта с Усиком

Сейчас все мысли Алекса Перейры сконцентрированы на втором поединке против Магомеда Анкалаева, пишет 24 Канал со ссылкой на Kırmızı Köşe.

Если я побежу Анкалаева в реванше, то мой план на супербой в тяжелом весе и боксерский поединок с Усиком вполне реален,

– сказал Перейра.

Отметим, что в ночь на 9-е марта Перейра неожиданно проиграл Анкалаеву в рамках турнира UFC 313 на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе. Судьи единогласно отдали победу сопернику Алекса. Бразилец потерял свой чемпионский пояс.

Интересно, что президент UFC Дэйна Уайт не в восторге от такой идеи боя между Усиком и Перейрой. Он отметил, что боксеры должны оставаться в ринге, а бойцы смешанных единоборств в октагоне.

Также Александр Усик и его команда выразили желание подраться по правилам MMA против Джейка Пола. Последний не отрицает варианта проведения такого противостояния.