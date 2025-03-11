Однако это желанное противостояние может не состояться. Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможный бой Александра Усика против Алекса Перейры, пишет 24 Канал со ссылкой на Championship Rounds.

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Поединка Усик – Перейра может не быть

Глава выступил с категорическим заявлением относительно переходов бойцов смешанных единоборств в бокс.

Бой Перейра – Усик? Да, у нас есть бойцы, которые хотят боксировать. Но я буквально не хочу видеть никого из них в ринге. Боксеры останутся в боксе, а бойцы ММА – в ММА,

– заявил Уайт.

Напомним, что Перейра бросил вызов Усику, когда еще был в статусе чемпиона UFC. Но в ночь на 9-е марта потерял пояс. Алекс сенсационно уступил россиянину Магомеду Анкалаеву: 49-46, 48-47 (дважды).

Отметим, что Александр Усик продолжает ждать официального объявления своего следующего соперника. Вероятно, что поклонники бокса увидят реванш против Даниэля Дюбуа после победы над британцем летом 2023-го.

Уже даже была информация, что команды Усика и Дюбуа провели предварительные переговоры.