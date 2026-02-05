У своєму інстаграмі Усик привітав Роналду з днем народження. Як відомо, 5 лютого португальському нападнику виповнився 41 рік.

Що Усик сказав Роналду?

У сторіс 39-річного боксера з'явилося спільне фото з Роналду, яке Усик зробив на тренувальній базі Аль-Насра у 2025 році.

"З днем народження, бро", – підписав публікацію Усик.



Усик і Роналду / Фото з інстаграму боксера

Що відомо про Усика та Роналду?

Спортсмени мають теплі відносини та бачилися на низці подій. В інтерв'ю пресслужбі Полісся Усик зізнався, що підтримує дружні стосунки з Роналду та навіть має його номер телефону.

Зіркові спортсмени час від часу зідзвонюються та вітають один одного зі святковими датами.

Вперше Усик та Роналду побачилися у Саудівській Аравії, де разом спостерігали за боєм Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну. Боксер розповів, що має унікальну рукавичку з автографами Кріштіану Роналду, Роналдо, Луїша Фігу, Роберто Карлоса та Емінема.

Коли наступний бій Усика?