У коментарі ютуб-каналу футбольного клубу Полісся боксер розповів, що має рукавичку, якої немає ні в кого у світі. На ній є ряд автографів легенд футболу, а також зіркового співака.
Що Усик сказав про Роналду?
За словами боксера, на рукавичці свої підписи залишили футболісти Кріштіану Роналду, Роналдо-зубастик, Луїш Фігу, Роберто Карлос, а також співак Емінем. Українець пригадав як отримав автограф Роналду.
Коли ми вдруге побачилися, він запитав: "How you feel?". Я йому: "I'm feel, I'm very feel", ми ще посміялися з цього. Я взяв його автограф на рукавичці,
– зазначив боксер.
Також 39-річний Усик поділився, що дружить з Роналду та має телефон зіркового футболіста збірної Португалії. За словами боксера, Кріштіану вітав його з днем народження. Окрім того, спортсмен близько 40 хвилин спілкувався з Кріштіану про дисципліну та зростання.
"Він запитав мене про батька, тому що в нього схожа ситуація – коли батько вірив, але мало міг дати йому щось. Але він давав йому любов, вірив у нього, допомагав йому, казав: "Ти можеш". Ми з ним спілкувалися на цю тему, я йому розказав деякі свої моменти, і він так здивовано сказав: "Я так само. У мене аналогічна ситуація – просто з іншого боку", – сказав Олександр.
Що відомо про наступний бій Усика?
За даними BoxRec, Усик провів 24 бої на професійному ринзі та всі виграв. У попередньому бою, який відбувся у липні 2025 року, українець втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.
Тоді Олександр вдруге нокаутував Даніеля Дюбуа та повернув собі чемпіонський пояс IBF. Однак восени 2025 року боксер втратив статус чинного абсолютного чемпіона світу, адже відмовився від титулу WBO.
У планах українця провести бій проти Деонтея Вайлдера. Проте відомий американець вирішив провести бій проти Дерека Чісори. Відтак, хто стане наступним суперником Усика – не відомо.