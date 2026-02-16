У команді Дюбуа заявили, що він хоче отримати третій шанс перемогти Усика. Про це повідомляє talkSPORT.

Що в Дюбуа кажуть про бій з Усиком?

Мохаммед Алі, ключовий член команди британця, вважає, що весь їхній табір все ще одержимий можливістю спробувати стати першими, хто переможе Усика.

Дюбуа – чудовий боєць, він зробив все правильно в таборі. Різниця полягала в досвіді, який він отримав того вечора, але це те, що Даніель перегляне знову,

– сказав фахівець.

Аналітик переконує, що британський боксер зробив роботу над помилками після поразки від українця у липні 2025 року та знає свої слабкі місця. На його думку, завдяки досвіду в попередньому поєдинку тепер Дюбуа зможе перемогти Усика.

Я завжди говорив йому, що він стане безперечним чемпіоном, і я знаю, що Дон (Чарльз, тренер Дюбуа – 24 Канал) мріє про трилогію і безперечне чемпіонство. Це його мета, і Вордлі – лише одна з перешкод на цьому шляху,

– сказав Алі.

Що чекає на Дюбуа?

Щоб говорити про бій з Усиком, 28-річному Дюбуа варто спершу здолати наступного суперника. Уже 9 травня британець зустрінеться з новоспеченим чемпіоном світу за версією WBO Фабіо Вордлі.

Даніель спробує вдруге стати чемпіоном світу після того, як володів титулом IBF. За даними BoxRec, Дюбуа виборов пояс у 2024 році, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Зверніть увагу. Вордлі став володарем поясу WBO після того, як Усик відмовився від титулу, щоб не проводити обов'язковий захист.

Окремо варто сказати, що переможець протистояння Вордлі – Дюбуа може бути цікавим Тайсону Ф'юрі. "Циганський король" хоче стати триразовим чемпіоном світу й також прагне отримати реванш з Усиком.

Хто наступний суперник Усика?