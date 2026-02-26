У середу, 25 лютого, Вордлі та Дюбуа провели пресконференцію. Під час спілкування з журналістами спортсмени традиційно обмінялися прогнозами на майбутній бій.

Чим завершилася дуель поглядів Дюбуа – Вордлі?

28-річний Дюбуа, якого ще називають "Динамітом", обіцяв нокаутувати свого земляка з Британії. Даніель стверджує, що стане першим боксером, який завдасть Вордлі поразки.

Зверніть увагу. За даними BoxRec, 31-річний Вордлі ще ніколи не програвав на професійному рівні. У його активі 20 перемог (19 нокаутом) та одна нічия.

Також Дюбуа, який у липні 2025 програв Олександру Усику, заявив, що йому потрібні великі бої та відомі суперники, як-от зустріч з Вордлі.

Своєю чергою Вордлі зазначив, що Дюбуа, якого він обрав для першого захисту титулу чемпіона, найкращий суперник у його списку.

"Динаміт" може похвалитися досвідом поєдинків проти таких зірок дивізіону, як Усик, Ентоні Джошуа, Джо Джойс, Джаррелл Міллер, тоді як найсильнішим опонентом Вордлі був Джозеф Паркер.

Після того, як боксери відповіли на всі запитання, вони провели дуель поглядів. Вордлі на знак поваги простягнув руку Дюбуа, однак той відмовився потиснути її. Цей вчинок здивував чемпіона світу.

Як Дюбуа не потиснув руку Вордлі: дивіться відео

DDD snubs Wardley fist-bump #WardleyDubois | May 9 | Live on DAZN ️ pic.twitter.com/ywtBWvt4Ms — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 25, 2026

Сама ж дуель поглядів минула без ексцесів.

Дуель поглядів між Дюбуа – Вордлі: дивіться відео

WHAT A FIGHT @FabioWardley vs. @DynamiteDubois for the WBO world heavyweight crown #WardleyDubois | May 9 | Live on DAZN ️ pic.twitter.com/tRRv9GN7XE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 25, 2026

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Фабіо Вордлі – 1,74, Даніель Дюбуа – 1,95. Коефіцієнт 3,00, що бій триватиме до кінця та 1,35, якщо це не станеться.

*Коефіцієнти подані станом на 19:31 25.02.2026

Що відомо про бій Вордлі – Дюбуа?