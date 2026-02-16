Ван Дамм звернувся до блогера у своєму інстаграмі. Він пропонує провести поєдинок за правилами чемпіонату К-1 проти боксу, але без лоу-кіків і без ліктів.

Що відомо про бій Ван Дамм – Пол?

Зірка Голлівуду навіть запропонував низку міст для протистояння, серед яких Макао, Лас-Вегас, Париж, а також Близький Схід та Велика Британія.

Мені подобається Макао, там було б круто. Або Дубай, Абу-Дабі, Саудівська Аравія – обирай місце сам,

– сказав Ван Дамм.

Жан-Клод Ван Дамм викликав Джейка Пола на бій: дивіться відео

Сценарист і кінорежисер обіцяє віддати 15% свого прибутку на благодійність і пропонує Джейку Полу зробити те саме. Щодо дати бою, то Ван Дамм сказав, що це можна зробити під кінець Різдва.

"Я не зупинюся, поки ти не скажеш "так". Що тобі втрачати? Ти вродливий, ти красунчик. Я не їжджу на "Феррарі", я звичайний хлопець, який просто хоче надерти тобі зад. Усе просто. З великою повагою, але ти все одно підеш спати", – сказав актор.

Що відомо про спортивні досягнення Ван Дамма й Полла?