Поєдинок відбувся у суботу, 14 лютого, на вечорі боксу в німецькому Галле. Про це повідомляє vRINGe.

Дивіться також Ф'юрі отримав жорстке попередження щодо реваншу з Усиком

Як Марко Хук переміг після повернення?

Бій тривав усі 10 раундів та завершився перемогою Хука одноголосним рішенням суддів. Під час поєдинку німецький ветеран відзначився брудним вчинком.

У другому раунді боксери опинилися біля канатів і Марко повалив чеського суперника ліктем, після чого переступив його.

Як Марко Хул повалив Вацлава Пейсару: дивіться відео

Former world champion Marco Huck (44-5-1) made a successful heavyweight comeback and outpointed Vaclav Pejsar (26-23) unanimously in Halle, Germany.

Huck displayed his typical "dirty flashes of genius" during the fight.



#HuckPejsar pic.twitter.com/UbN1F28l2I — Permante (@PermantexG) February 14, 2026

Після бою Хук заявив, що націлений на чемпіонський титул. Судячи з усього, мова йде про бриджервейт.

Що відомо про Хука та чому його не любить Усик?