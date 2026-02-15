Поединок состоялся в субботу, 14 февраля, на вечере бокса в немецком Галле. Об этом сообщает vRINGe.

Как Марко Хук победил после возвращения?

Бой длился все 10 раундов и завершился победой Хука единогласным решением судей. Во время поединка немецкий ветеран отличился грязным поступком.

Во втором раунде боксеры оказались у канатов и Марко повалил чешского соперника локтем, после чего переступил его.

Как Марко Хул повалил Вацлава Пейсару: смотрите видео

После боя Хук заявил, что нацелен на чемпионский титул. Судя по всему, речь идет о бриджервейте.

Что известно о Хука и почему его не любит Усик?

  • Хук – бывший чемпион мира по версии WBO (2009 – 2015) в первом тяжелом весе. По данным BoxRec, бой против Пейсары был вторым поединком немца за последние пять лет – в июне 2024 года он победил греческого боксера Евгениоса Лазаридиса.

  • Хук известен украинским болельщикам поединком против Усика в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоялся в 2017 году.

  • Тогда украинец победил соперника в десятом раунде техническим нокаутом. Позже Усик признался, что Марко – единственный оппонент в его карьере, которого он не любит.

  • Боксер рассказывал, что Хук оскорблял его маму, за что украинец сильно избил его на ринге.

  • На протяжении карьеры Хук провел 51 бой, из которых выиграл 44. В его пассиве 5 поражений и одна ничья.