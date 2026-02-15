Поединок состоялся в субботу, 14 февраля, на вечере бокса в немецком Галле. Об этом сообщает vRINGe.

Как Марко Хук победил после возвращения?

Бой длился все 10 раундов и завершился победой Хука единогласным решением судей. Во время поединка немецкий ветеран отличился грязным поступком.

Во втором раунде боксеры оказались у канатов и Марко повалил чешского соперника локтем, после чего переступил его.

Как Марко Хул повалил Вацлава Пейсару: смотрите видео

Хак продемонстрировал типичные "грязные вспышки гениальности" во время боя.



После боя Хук заявил, что нацелен на чемпионский титул. Судя по всему, речь идет о бриджервейте.

Что известно о Хука и почему его не любит Усик?