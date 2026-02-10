Пол планує відновити свою боксерську кар'єру у 2026 році після операції на зламаній щелепі. Він може прагнути реваншу з Томмі Ф'юрі у Великій Британії, пише Sky Sports.

Що відомо про повернення Пола?

Блогер проведе переговори у Британії і реванш з Томмі Ф'юрі буде одним з питань, що обговорюватимуться. Американець може спробувати помститися за свою поразку від брата Тайсона Ф'юрі, який виграв у нього за очками у 2023 році.

Накіса Бідаріан, співзасновник Most Valuable Promotions, сказав, що Джейк хоче довести світові, що може перемогти Томмі Ф'юрі. Британець став першим бійцем, який завдав поразки блогеру до Джошуа.

На думку промоутера, Ф'юрі навряд чи розвинувся так само, як Пол за останні три роки.

Він (Пол – 24 Канал) хоче повернутися. Він просить мене почати переговори про деякі бої. Я думаю, що десь з серпня по листопад можна очікувати повернення Джейка Пола на боксерський ринг. Я хочу, щоб він приїхав до Великої Британії і бився. Це те, що я хотів би побачити,

– додав Бідаріан.

Що відомо про Джейка Пола?