Спортсмен з Харкова у коментарі Luckypunch відреагував на заяви, що йому "пора на пенсію". Гвоздик зазначив, що з 12 років йому рекомендували покинути спорт.

Що Гвоздик сказав про завершення кар'єри?

За словами бійця, якби він слухав усіх експертів, то вже б давно попрощався з професійним боксом.

Якщо б я слухав експертів, які кажуть, що мені потрібно завершити кар'єру, то зараз моїм найбільшим досягненням була б перемога на чемпіонаті області серед юнаків. Я це чую все своє життя, починаючи з 12-ти років: "по кадетах вб'ють", "по юніорах вб'ють", "за дорослих навіть казати не хочу",

– заявив українець.

Гвоздик зазначив, що самостійно ухвалить рішення щодо своєї кар'єри, а також з іронією додав, що не проти потрапити в хайлайти нокаутів.

"Але і суперечити експертам також не стану. Так, я вже старий, так, я вже ніякий, так, вже треба зав'язувати. Але це рішення я прийму тоді, коли сам захочу. Дайте хоч наприкінці попадати красиво, може, очолю хайлайти з нокаутами у іншій ролі", – відповів українець.

Чому експерти говорять про Гвоздика?

2 лютого Гвоздик дебютував на шоу Zuffa Boxing 2 і сенсаційно програв Калайджичу. На папері українець був фаворитом і впевнено розпочав бій: він двічі відправив серба в нокдаун.

Проте суперник перехопив ініціативу, спершу відправив харків'янина в нокдаун, а згодом брутально нокаутував. Пояснюючи свою невдачу, Олександр зазначив, що хотів нокаутувати Калайджича, за що й поплатився.

Після поєдинку промоутер Олександр Красюк натякнув, що Гвоздику варто подумати про завершення кар'єри боксера.

Також варто додати, що Атлетична комісія штату Невада відсторонила українця від боксу до квітня. Це стандартна процедура в професійному боксі, щоб запобігти можливим ризикам для його здоров'я після важкого нокауту.

Сам боксер заявив, що з ним все добре, однак він планує зробити МРТ для виключення можливих проблем. Окрім того, Гвоздик хоче провести реванш з Калайджичем.

Що відомо про кар'єру Гвоздика?