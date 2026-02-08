Харків'янин у коментарі Luckypunch розповів, що одразу після бою його відправили в лікарню за протоколом Zuffa Boxing. За словами Гвоздика, зараз він почувається добре та фізично жодних проблем не має.
Дивіться також Сенсація року в боксі: непереможного чемпіона світу жорстко нокаутували – він вилетів з рингу
Що з Гвоздиком після сенсаційної поразки?
Він повідомив, що планує зробити МРТ, щоб виключити можливі проблеми.
Мене відправили в лікарню на томографію, але жодних проблем не виявили. Також я зроблю МРТ наступного тижня, знову ж таки, щоб виключити можливі проблеми. Психологічно теж усе добре, звісно, радіти нічому, але й плакати я теж не буду. Лайно трапляється,
– сказав Гвоздик.
Українець вперше прокоментував свою поразку. Спортсмен зізнався, що в якийсь момент повністю перестав боятися ударів Калайджича та дуже хотів завершити бій достроково, за що й поплатився.
"Мені здавалося, що йому вже кінець, насправді, так воно й було, я бачив це в його очах, він шукав зручну можливість здатися. Його команда, звісно, зараз говоритиме, що вони це готували, і так далі. Не буду це заперечувати, перемога є перемога, і як то кажуть well done", – заявив боксер.
Також 38-річний Олександр висловив сподівання, що проведе реванш із сербським бійцем.
Що відомо про поразку Гвоздика?
У ніч на 2 лютого Гвоздик дебютував на шоу Zuffa Boxing 2, зазнавши поразки в Лас-Вегасі. Невдача українця стала справжньою сенсацією, адже він домінував у поєдинку проти Калайджича та двічі відправив його у нокдаун.
Проте серб несподівано перехопив ініціативу, внаслідок чого спершу відправив харків'янина в нокдаун, а згодом брутально нокаутував.
Після поєдинку Атлетична комісія штату Невада відсторонила українця від боксу до квітня. Це стандартна процедура в професійному боксі, щоб запобігти можливим ризикам для його здоров'я після важкого нокауту.
Промоутер Олександр Красюк підтримав Гвоздика, але натякнув, що українському боксеру варто подумати про завершення кар'єри боксера.
Який рекорд в українця?
За даними BoxRec, Гвоздик зазнав третьої поразки на професійному ринзі та другої – нокаутом. В активі харків'янина, який проживає у США, 21 перемога (17 нокаутом).
У 2017 – 2019 роках Олександр був чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Він втратив титул у поєдинку проти Артура Бетербієва.