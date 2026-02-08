Харків'янин у коментарі Luckypunch розповів, що одразу після бою його відправили в лікарню за протоколом Zuffa Boxing. За словами Гвоздика, зараз він почувається добре та фізично жодних проблем не має.

Що з Гвоздиком після сенсаційної поразки?

Він повідомив, що планує зробити МРТ, щоб виключити можливі проблеми.

Мене відправили в лікарню на томографію, але жодних проблем не виявили. Також я зроблю МРТ наступного тижня, знову ж таки, щоб виключити можливі проблеми. Психологічно теж усе добре, звісно, радіти нічому, але й плакати я теж не буду. Лайно трапляється,

– сказав Гвоздик.

Українець вперше прокоментував свою поразку. Спортсмен зізнався, що в якийсь момент повністю перестав боятися ударів Калайджича та дуже хотів завершити бій достроково, за що й поплатився.

"Мені здавалося, що йому вже кінець, насправді, так воно й було, я бачив це в його очах, він шукав зручну можливість здатися. Його команда, звісно, зараз говоритиме, що вони це готували, і так далі. Не буду це заперечувати, перемога є перемога, і як то кажуть well done", – заявив боксер.

Також 38-річний Олександр висловив сподівання, що проведе реванш із сербським бійцем.

Що відомо про поразку Гвоздика?

У ніч на 2 лютого Гвоздик дебютував на шоу Zuffa Boxing 2, зазнавши поразки в Лас-Вегасі. Невдача українця стала справжньою сенсацією, адже він домінував у поєдинку проти Калайджича та двічі відправив його у нокдаун.

Проте серб несподівано перехопив ініціативу, внаслідок чого спершу відправив харків'янина в нокдаун, а згодом брутально нокаутував.

Після поєдинку Атлетична комісія штату Невада відсторонила українця від боксу до квітня. Це стандартна процедура в професійному боксі, щоб запобігти можливим ризикам для його здоров'я після важкого нокауту.

Промоутер Олександр Красюк підтримав Гвоздика, але натякнув, що українському боксеру варто подумати про завершення кар'єри боксера.

