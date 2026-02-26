Ексчемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик в інтерв'ю Two Sides поділився думкою, чому частина боксерів не поспішає виходити у ринг з володарем титулів WBC, WBA та IBF. Він назвав одну причину, яка перешкоджає поєдинкам Усика.
Чому Усику не має суперників?
На думку Гвоздика, для багатьох боксерів надважкої ваги 39-річний українець не цікава опція, адже він може їх побити.
Це цікаво! Як свідчать дані BoxRec, Усик дійсно має вражаючий рекорд – 24 перемоги та нуль поразок.
Водночас Гвоздик, який нещодавно програв Радівоє Калайджичу, підтримав ймовірний бій свого земляка проти кікбоксера з Нідерландів Ріко Верховена.
Він (Усик – 24 Канал) уже все зробив, тому Верховен – класний варіант. Якщо люди за це платять, то чому ні? Мені здається, що це крутий бій і я буду залюбки дивитись,
– сказав харків'янин.
Чи доречно порівнювати Усика та братів Кличків?
Зі слів Гвоздика можна зробити висновок, що недоречно порівнювати Усика та братів Кличків, які регулярно проводили кілька боїв на рік, оскільки в них різні стратегії.
Спортсмен підкреслив, що Володимир Кличко стабільно бився з лідерами рейтингу, але сумнівається, що українець заробляв такі гроші, як Усик у двох останніх поєдинках.
Я думаю, що таких цифр в нього (Володимира Кличка – 24 Канал) не було. І тому зараз для Усика, коли ти заробив, наприклад, 120 мільйонів доларів, завтра боксувати з якимось "пасажиром" за декілька мільйонів, мені здається, не хочеться,
– сказав ексчемпіон світу.
Спортсмен припустив, що команда Усика, ймовірно, шукає опонента, поєдинок з яким буде прибутковим.
Ба більше, він переконаний, що будь-який з лідерів рейтингу будь-якої версії погодиться на поєдинок з українцем, адже це не тільки шанс заробити, але й здобути чемпіонські титули.
Що далі для Усика?
У середу, 25 лютого, Усик зробив заяву у своєму інстаграмі, анонсувавши, що готується до дечого грандіозного. Однак деталей українець не повідомив.
Натомість команда спортсмена спростувала дані про контракт з новим промоушином Zuffa Boxing, який нібито мав би допомогти боксеру завоювати американську аудиторію.
Наприкінці 2025 року боєць кинув виклик Деонтею Вайлдеру, однак бій зірвався й американець зустрінеться з Дереком Чісорою. Водночас у ЗМІ була інформація, що Усик може зустрітися з Верховеном вже у травні.