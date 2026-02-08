Володар титулу в напівлегкій вазі поступився американцю Брендону Фігероа. Про це повідомляє The Ring.

Хто новий чемпіон WBA?

Головний бій вечора, який відбувся на арені Echo Arena, завершився достроково у 12 раунді.

Як свідчать дані BoxRec, Болл підходив до цього поєдинку з рекордом у 23 перемоги, не маючи жодної поразки в пасиві. Однак британець таки відчув гіркоту поразки.

Брендон Фігероа, який уже ставав чемпіоном світу у двох вагових категоріях, у 12 раунді відправив Болла в нокдаун.

Як Фігероа переміг Болла: дивіться відео

Британець зміг продовжити бій, однак Фігероа затиснув його біля канатів, внаслідок чого Болл навіть вилетів за ринг. У підсумку рефері зупинив одностороннє побиття.

Що відомо про Брендона Фігероа?