Володар титулу в напівлегкій вазі поступився американцю Брендону Фігероа. Про це повідомляє The Ring.
Хто новий чемпіон WBA?
Головний бій вечора, який відбувся на арені Echo Arena, завершився достроково у 12 раунді.
Як свідчать дані BoxRec, Болл підходив до цього поєдинку з рекордом у 23 перемоги, не маючи жодної поразки в пасиві. Однак британець таки відчув гіркоту поразки.
Брендон Фігероа, який уже ставав чемпіоном світу у двох вагових категоріях, у 12 раунді відправив Болла в нокдаун.
Як Фігероа переміг Болла: дивіться відео
Британець зміг продовжити бій, однак Фігероа затиснув його біля канатів, внаслідок чого Болл навіть вилетів за ринг. У підсумку рефері зупинив одностороннє побиття.
Що відомо про Брендона Фігероа?
- Американський боксер провів на професійному ринзі 30 боїв. У його активі 27 перемог, з яких 20 – дострокові. Ще два бої Фігероа програв Стівен Фултон, а один двобій завершився нічиєю.
- Раніше він володів титулом чемпіона WBA у першій найлегшій вазі (з 2019 по 2021 рік), титулом чемпіона WBC у першій найлегшій вазі у 2021 році та титулом чемпіона WBC у напівлегкій вазі з 2024 по 2025 рік.