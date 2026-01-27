В комментарии ютуб-канала футбольного клуба Полесье боксер рассказал, что имеет перчатку, которой нет ни у кого в мире. На ней есть ряд автографов легенд футбола, а также звездного певца.

Что Усик сказал о Роналду?

По словам боксера, на перчатке свои подписи оставили футболисты Криштиану Роналду, Роналдо-зубастик, Луиш Фигу, Роберто Карлос, а также певец Эминем. Украинец вспомнил как получил автограф Роналду.

Когда мы во второй раз увиделись, он спросил: "How you feel?". Я ему: "I'm feel, I'm very feel", мы еще посмеялись с этого. Я взял его автограф на перчатке,

– отметил боксер.

Также 39-летний Усик поделился, что дружит с Роналду и имеет телефон звездного футболиста сборной Португалии. По словам боксера, Криштиану поздравлял его с днем рождения. Кроме того, спортсмен около 40 минут общался с Криштиану о дисциплине и росте.

"Он спросил меня об отце, потому что у него похожая ситуация – когда отец верил, но мало мог дать ему что-то. Но он давал ему любовь, верил в него, помогал ему, говорил: "Ты можешь". Мы с ним общались на эту тему, я ему рассказал некоторые свои моменты, и он так удивленно сказал: "Я так же. У меня аналогичная ситуация – просто с другой стороны", – сказал Александр.

