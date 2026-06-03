В частности, так в интервью для ютуб-канала Seconds Out высказался телеведущий и комментатор Адам Смит. Он считает, что Усик может поступить с Верховеном так, как Леннокс Льюис поступил с Виталием Кличко.

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Состоится ли реванш между Верховеном и Усиком?

Смит считает, что бой между нидерландцем и украинцем в Гизе имеет эффект незавершенности, из-за того, что его не совсем правильно остановили. Поэтому лучшим решением был бы реванш. Впрочем, на пути ко второму бою у нидерландца может возникнуть преграда.

Усик может решить так же, как в свое время решил Леннокс Льюис после победы над Виталием Кличко. Мол, уже пора заканчивать свою боксерскую карьеру,

– отметил телеведущий.

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Он продолжил, что Усику было сложно в бою против Верховена. Голландец почти достиг своего, и это лишний раз доказывает то, что в супертяжелом весе всегда есть место для сенсации.

Как Смит прокомментировал бой в Гизе между Усиком и Верховеном?

По словам комментатора, он чувствовал, что Усик в любой момент добавит и победит Верховена. Впрочем этого не происходило. Украинец был медленнее, чем обычно. Рико сбил ритм Усика. Возможно, Александр просто недооценил соперника.

"Трудно подготовиться к тому, кого ты никогда не видел в роли боксера. Рико был блестящим кикбоксером, поэтому, Усику было сложно. Голландец создавал неприятности украинцу. Возможно, свой фактор также сыграл и возраст Усика", – отметил Смит.

Он добавил, что Александр трижды становился абсолютным чемпионом мира в боксе. Поэтому, рано или поздно должен был наступить момент, когда украинцу будет сложно. И сложно будет в бою против того, от кого эксперты меньше всего ожидают.

Последние новости об Александре Усике: кратко

Перед завершением карьеры Усик может провести еще 2 – 3 боя. Речь идет именно о высококлассных поединках с топовыми соперниками.

Агит Кабаел выдвинул ультиматум Усику. Он требует у украинца драться с ним или отказаться от своего титула.

Александр Усик может провести бой против Мозеса Итаумы. Впрочем не все в восторге от такого оппонента для украинца, потому что считают британца слишком молодым.