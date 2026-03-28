У коментарі Eze Talks Sports Interviews Вордлі сказав, що хотів би перевірити себе на рівні Усика. Тому британський боксер сподівається, що 39-річний об'єднаний чемпіон не завершить кар'єру.

Що Вордлі сказав про Усика?

Раніше Усик оголосив, що проведе три бої – проти Ріко Верховена (23 травня), а також з Вордлі або Даніелем Дюбуа, які зустрінуться 9 травня, й Тайсоном Ф'юрі.

Коментуючи рішення українця, досі непереможний Вордлі сказав, що Олександром керують гроші. На думку чемпіона WBO, для проведення цих трьох поєдинків Усику знадобиться півтора року.

Сподіваюся, він таки вийде зі мною. Я вже був у цій ситуації: після мого бою з Паркером він казав, що битиметься зі мною, якщо я виграю. Я виграв, а він передумав. Я б дуже не хотів, щоб він завершив кар'єру, а я так і не зміг перевірити себе на його рівні,

– сказав Вордлі.

Зверніть увагу. У листопаді 2025 року WBO повідомила, що Усик звільнив титул чемпіона світу. Тим самим чемпіонський пояс перейшов до Вордлі, який вперше захищатиме його в бою з Дюбуа.

Що відомо про наступний бій Усика?