Ба більше, Мозеса називають "загрозою" для об'єднаного чемпіона світу з України. Однак, щоб підтвердити своє реноме, британцю потрібно 28 березня перемогти Джермейна Франкліна. Що відомо про бій у Манчестері та чому він важливий – розповідає 24 Канал.

Що відомо про бій Ітаума – Франклін?

Як свідчать дані BoxRec, 21-річний Ітаума провів тільки 13 боїв на професійному рингу та всі виграв. Мозес хотів побити рекорд Майка Тайсона та стати наймолодшим чемпіоном світу, але сучасна система боксу завадила йому підкорити це досягнення.

До уваги. Тайсон став чемпіоном світу у 20 років – досі цей рекорд ніхто не побив.

Видання Tribuna звертає увагу на те, що молодий британець ще не пройшов реальну перевірку. Раніше для перевірки спортсмена викликали Маріуша Ваха, Демпсі Маккіна та Ділліана Вайта, але всі вони провалилися у бою з Ітаумою.

Однак 32-річний Франклін, який має досвід поєдинку з Ентоні Джошуа, може стати першим з 2023 року боксером, який не зламається під дебютними активностями Мозеса.

Як пише профільний сайт vRINGe, в американця є відразу кілька варіантів на бій, найпростіший з яких – зробити те, чого від нього й очікують, тобто пасивний бокс від оборони та мінімум ударів.

Інший варіант – ризикований: якщо Франклін мріє про апсет, йому потрібен бій агресивним першим номером. Він повинен зробити те, чого раніше ніхто не робив – змусити Ітауму працювати під тиском.

Ще один відносно робочий варіант – контратаки. Цей стиль дає можливість Франкліну проявити свої козирі – захист, контратаки, класну швидкість рук, серії.

Чому для Ітауми важливий бій з Франкліном?

Ітаума, якого називають "Новим Майком Тайсоном", так і залишився непереможеним на аматорському рингу. Він провів 24 поєдинки та встиг завоювати титули чемпіона Європи та світу серед молоді.

Мозеса називають головним проспектом надважкої ваги та навіть пророкують перемогу над Усиком. Однак ніхто точно так і не може сказати, яким насправді є британець, адже досі він ще ніколи не проходив повну дистанцію бою у 12 раундів.

Відсутність великого тесту може наштовхнути на думку, що такий суперник – легка прогулянка для Усика чи інших досвідчених боксерів.

Хоча 39-річний чемпіон заявляє, що не планує битися з Ітаумою, у команді британця вважають, що бій проти Франкліна може змінити ситуацію. Менеджер спортсмена, Френсіс Воррен, вважає, що Мозес має довести свій рівень, щоб мати шанс на поєдинок з Усиком.

Додамо, що Франклін програв обидва свої поєдинки в Британії – проти Ділліана Вайта та Ентоні Джошуа. Однак наразі американець має серію з трьох перемог. У вересні 2025 року він здолав до того непереможного казахстанця Івана Дичка.