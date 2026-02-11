30-річний Хижняк, якого називають "Полтавським танком", зміг оформити так званий хет-трик у боксі. Що означає досягнення українця – пояснює 24 Канал.
Яке досягнення підкорив боксер Хижняк?
На аматорському рівні Олександр Хижняк зміг виграти все, про що тільки може мріяти боксер-любитель. Хижняк завоював "золото" чемпіонату світу та Європи, а також став олімпійським чемпіоном.
Досягнення Хижняка:
- чемпіон Європи – 2017 рік;
- чемпіон світу – 2017 рік;
- олімпійський чемпіон 2024.
Усі ці медалі боксер здобув в одній ваговій категорії – середній. Саме цей фактор дозволив йому оформити так званий боксерський хет-трик.
Хто з українців має досягнення як у Хижняка?
Окрім Хижняка, Україна має ще трьох чотирьох олімпійських чемпіонів у боксі. Серед них: Володимир Кличко, Василь Ломаченко та Олександр Усик.
З-поміж цих боксерів Кличко-молодший не мав перемог на чемпіонатах Європи чи світу. На Євро-1996 він став срібним призером.
Щодо Усика, то українцю вдалося зібрати "золото" трьох основних турнірів для боксерів-аматорів. Він здобув перемогу на Олімпійських іграх і чемпіонаті світу у ваговій категорії до 91 кілограма, а медаль чемпіонату Європи завоював у вазі до 81 кілограма. Саме через перемоги в різних дивізіонах Усик не є автором класичного хет-трика.
Єдиним боксером з України, який зміг підкорити це досягнення, окрім Хижняка, є Василь Ломаченко. Спортсмен виграв усі три престижні турніри у ваговій категорії до 57 кілограмів.
Що відомо про кар'єру Хижняка?
У 2017 році відбувся прорив у кар'єрі спортсмена: спершу він став чемпіоном Європи серед молоді, а потім здобув перемогу на домашньому чемпіонаті Європи.
Хижняк був визнаний найкращим боксером турніру незалежно від вагової категорії. На чемпіонаті світу в Гамбурзі він здобув чотири перемоги та став чемпіоном світу. На цих змаганнях також був визнаний найкращим боксером турніру.
"Золото" Олімпіади українцю підкорилося з другої спроби. Спершу він став срібним призером на Іграх-2020, але таки виборов золоту медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі.
На аматорському рівні, за даними BoxRec, Хижняк виграв 126 поєдинків і зазнав всього 17 поразок. Попри успіхи на любительському рівні, Олександр не планує переходити у профі-бокс.