30-річний Хижняк, якого називають "Полтавським танком", зміг оформити так званий хет-трик у боксі. Що означає досягнення українця – пояснює 24 Канал.

Дивіться також Потенційний суперник Усика розіграє унікальний чемпіонський пояс, якого немає ні в кого

Яке досягнення підкорив боксер Хижняк?

На аматорському рівні Олександр Хижняк зміг виграти все, про що тільки може мріяти боксер-любитель. Хижняк завоював "золото" чемпіонату світу та Європи, а також став олімпійським чемпіоном.

Досягнення Хижняка:

чемпіон Європи – 2017 рік;

чемпіон світу – 2017 рік;

олімпійський чемпіон 2024.

Усі ці медалі боксер здобув в одній ваговій категорії – середній. Саме цей фактор дозволив йому оформити так званий боксерський хет-трик.

Хто з українців має досягнення як у Хижняка?

Окрім Хижняка, Україна має ще трьох чотирьох олімпійських чемпіонів у боксі. Серед них: Володимир Кличко, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

З-поміж цих боксерів Кличко-молодший не мав перемог на чемпіонатах Європи чи світу. На Євро-1996 він став срібним призером.

Щодо Усика, то українцю вдалося зібрати "золото" трьох основних турнірів для боксерів-аматорів. Він здобув перемогу на Олімпійських іграх і чемпіонаті світу у ваговій категорії до 91 кілограма, а медаль чемпіонату Європи завоював у вазі до 81 кілограма. Саме через перемоги в різних дивізіонах Усик не є автором класичного хет-трика.

Єдиним боксером з України, який зміг підкорити це досягнення, окрім Хижняка, є Василь Ломаченко. Спортсмен виграв усі три престижні турніри у ваговій категорії до 57 кілограмів.

Що відомо про кар'єру Хижняка?