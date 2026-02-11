30-летний Хижняк, которого называют "Полтавским танком", смог оформить так называемый хет-трик в боксе. Что означает достижение украинца – объясняет 24 Канал.

Смотрите также Потенциальный соперник Усика разыграет уникальный чемпионский пояс, которого нет ни у кого

Какое достижение покорил боксер Хижняк?

На любительском уровне Александр Хижняк смог выиграть все, о чем только может мечтать боксер-любитель. Хижняк завоевал "золото" чемпионата мира и Европы, а также стал олимпийским чемпионом.

Достижения Хижняка:

чемпион Европы – 2017 год;

чемпион мира – 2017 год;

олимпийский чемпион 2024 года.

Все эти медали боксер добыл в одной весовой категории – средний. Именно этот фактор позволил ему оформить так называемый боксерский хет-трик.

Кто из украинцев имеет достижения как у Хижняка?

Кроме Хижняка, Украина имеет еще трех четырех олимпийских чемпионов в боксе. Среди них: Владимир Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик.

Среди этих боксеров Кличко-младший не имел побед на чемпионатах Европы или мира. На Евро-1996 он стал серебряным призером.

Что касается Усика, то украинцу удалось собрать "золото" трех основных турниров для боксеров-любителей. Он одержал победу на Олимпийских играх и чемпионате мира в весовой категории до 91 килограмма, а медаль чемпионата Европы завоевал в весе до 81 килограмма. Именно из-за побед в разных дивизионах Усик не является автором классического хет-трика.

Единственным боксером из Украины, который смог покорить это достижение, кроме Хижняка, является Василий Ломаченко. Спортсмен выиграл все три престижных турнира в весовой категории до 57 килограммов.

Что известно о карьере Хижняка?