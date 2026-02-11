30-летний Хижняк, которого называют "Полтавским танком", смог оформить так называемый хет-трик в боксе. Что означает достижение украинца – объясняет 24 Канал.
Какое достижение покорил боксер Хижняк?
На любительском уровне Александр Хижняк смог выиграть все, о чем только может мечтать боксер-любитель. Хижняк завоевал "золото" чемпионата мира и Европы, а также стал олимпийским чемпионом.
Достижения Хижняка:
- чемпион Европы – 2017 год;
- чемпион мира – 2017 год;
- олимпийский чемпион 2024 года.
Все эти медали боксер добыл в одной весовой категории – средний. Именно этот фактор позволил ему оформить так называемый боксерский хет-трик.
Кто из украинцев имеет достижения как у Хижняка?
Кроме Хижняка, Украина имеет еще трех четырех олимпийских чемпионов в боксе. Среди них: Владимир Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик.
Среди этих боксеров Кличко-младший не имел побед на чемпионатах Европы или мира. На Евро-1996 он стал серебряным призером.
Что касается Усика, то украинцу удалось собрать "золото" трех основных турниров для боксеров-любителей. Он одержал победу на Олимпийских играх и чемпионате мира в весовой категории до 91 килограмма, а медаль чемпионата Европы завоевал в весе до 81 килограмма. Именно из-за побед в разных дивизионах Усик не является автором классического хет-трика.
Единственным боксером из Украины, который смог покорить это достижение, кроме Хижняка, является Василий Ломаченко. Спортсмен выиграл все три престижных турнира в весовой категории до 57 килограммов.
Что известно о карьере Хижняка?
В 2017 году произошел прорыв в карьере спортсмена: сначала он стал чемпионом Европы среди молодежи, а затем одержал победу на домашнем чемпионате Европы.
Хижняк был признан лучшим боксером турнира независимо от весовой категории. На чемпионате мира в Гамбурге он одержал четыре победы и стал чемпионом мира. На этих соревнованиях также был признан лучшим боксером турнира.
"Золото" Олимпиады украинцу покорилось со второй попытки. Сначала он стал серебряным призером на Играх-2020, но таки завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.
На любительском уровне, по данным BoxRec, Хижняк выиграл 126 поединков и потерпел всего 17 поражений. Несмотря на успехи на любительском уровне, Александр не планирует переходить в профи-бокс.