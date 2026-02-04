Получить хет-трик в боксе можно несколькими способами. Какими именно – рассказывает 24 Канал.

Как получить хет-трик в боксе?

Хет-трик в боксе означает, что боксер одержал победы на 3 важнейших боксерских соревнованиях, например на Олимпийских играх, чемпионате Европы и чемпионате мира. Важно, что для соблюдения всех норм этого чисто формально термина нужно получить победы в одной весовой категории.

Интересно! В футболе хет-триком называют 3 гола, которые игрок забил в течение одного матча. Также есть золотой хет-трик – это 3 титула, которые получил клуб в течение одного сезона.

Автором первого хет-трика в боксе считается Ласло Папп. Это венгерский спортсмен, который первым в мире выиграл 3 Олимпиады подряд: в 1948 году в Лондоне, в 1952 году в Хельсинки и в 1956 году в Мельбурне. Кроме того, он дважды завоевывал золото чемпионатов Европы: в 1949 году в Осло и в 1951 году в Милане.

Есть ли среди украинцев авторы боксерского хет-трика?

В 2024 году Александр Хижняк вписал свое имя в историю мирового бокса, как автор хет-трика. За 7 лет до этого, в 2017-м боксер одержал победы на чемпионате Европы, а также на чемпионате мира. В 2024 году к этим наградам спортсмен добавил еще и золото Олимпийских Игр в Париже.

Еще одним украинцем с подобным достижением является Василий Ломаченко. В его активе победы на чемпионате мира 2009 и 2011 годов, на чемпионате Европы 2008 года, а также на Олимпиаде 2008 в Пекине, и Олимпиаде 2012 в Лондоне. Стоит отметить, что Ломаченко в 2023 году был внесен в реестр предателей Украины, созданным организацией "Движение "Честно" за публикацию в своих соцсетях проповеди архиерея УПЦ Московского патриархата.

